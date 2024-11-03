Рекордные 300 тысяч человек проголосовали во втором туре выборов главы Молдавии за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На момент 20:00 (21:00 по московскому времени) во втором туре выборов президента Молдавии проголосовали чуть более 300 тысяч человек, проживающих за границей, что является рекордным количеством, передает МИД Молдавии. Об этом сообщил МИД.

Второй тур прошел в воскресенье, 3 ноября. Первый тур состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Между тем экс-генпрокурор Стояногло заявил, что СНГ находится в сфере интересов страны, и в случае избрания на пост главы республики, он будет выступать за укрепление связи с содружеством.