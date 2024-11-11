ТАСС: посол РФ вызван в МИД Молдавии на фоне сообщений Кишинева о падении российских БПЛА

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Посла РФ в Молдавии Олега Озерова вызвали в МИД республики на фоне сообщений Кишинева о падении российских БПЛА на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломат должен будет прибыть в ведомство 12 ноября к 10:00 по местному времени (11:00 по Москве. – Прим. ред.).

Дроны, упавшие на территории страны, были обнаружены на севере и юге страны: около села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень и у села Новые Боросены в Рышканском районе республики.

В МИД Молдавии назвали нарушение воздушного пространства страны "недружественным жестом со стороны РФ" и потребовали немедленного прекращения запуска беспилотников. Вместе с тем ведомство не привело каких-либо доказательств того, что беспилотники были российскими, а также не уточнило, на основании чего был сделан соответствующий вывод.

МИД РФ отверг обвинения, указав на отсутствие доказательств. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что в ходе спецоперации ВС РФ не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия.