МИД Молдавии заявил об упавших на территории страны российских беспилотниках

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МИД Молдавии заявил о двух беспилотниках, упавших на территории страны. Ведомство в своем телеграм-канале сообщил, что они якобы были запущены из России.

По данным национального инспектората полиции Молдавии, дроны были обнаружены на севере и юге страны: около села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень и у села Новые Боросены в Рышканском районе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, беспилотники не были оснащены взрывчаткой.

В МИД Молдавии назвали нарушение воздушного пространства страны "недружественным жестом со стороны РФ". Ведомство потребовало немедленного прекращения запуска беспилотников.

"Республика Молдавия – мирная страна, и приоритетом правительства является обеспечение мира и безопасности наших граждан. Эти беспилотники ставят под угрозу жизни граждан", – говорится в заявлении министерства.

Вместе с тем ведомство не привело каких-либо доказательств того, что беспилотники были российскими, а также не уточнило, на основании чего был сделан соответствующий вывод.

В апреле МИД Молдавии также сообщал о появлении обломков беспилотника на территории страны, рядом с украинской границей. Пограничная полиция Молдавии обнаружила обломки у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии.

Позже глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила об отсутствии каких-либо предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию. По ее словам, власти Молдавии делают все возможное, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера.