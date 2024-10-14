WSJ: группа беспилотников была замечена над военными объектами США

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Несколько беспилотников на протяжении 17 дней летали над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этой местности находится множество военных объектов: штаб-квартира ЦРУ, база элитного отряда "морских котиков" Team Six и другие.

По данным журналистов, пролеты дронов происходили в декабре прошлого года. БПЛА появлялись в небе вскоре после заката, их длина достигала 6 метров, скорость полета – 160 километров в час, а звук от них напоминал шум газонокосилок.

Местные правоохранители пытались выследить беспилотники, однако каждый раз упускали их из виду.

До сих пор неизвестно, кому принадлежат дроны. Некоторые из собеседников издания предположили, что за этими действиями якобы могут стоять Россия или Китай, чтобы проверить реакцию военных США.

Ранее беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в Сирии. Летчики РФ приняли меры и избежали столкновения.

В августе три американских самолета-разведчика были замечены у берегов Черного моря. Самолеты некоторое время кружили у побережья моря. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.