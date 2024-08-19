19 августа, 09:25Политика
Спецслужбы Китая обнаружили шпионские метеостанции около секретных объектов
Фото: 123RF/leungchopan
Китайские спецслужбы обнаружили шпионские метеорологические станции возле секретных объектов, передает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на органы государственной безопасности КНР.
В ходе обнаружения специалисты выяснили, что последние несколько лет компании, связанные с иностранной разведкой, строили вышки для измерения скорости перемещения воздушных масс. Под таким прикрытием они пытались проникнуть в окрестности секретных объектов в Китае.
Занимаясь незаконным сбором информации, они передавали полученные данные за границу. Тем самым создав угрозу нацбезопасности Китая.
Китайские спецслужбы проверили свыше трех тысяч метеостанции, связанных с иностранными государствами. Из них несколько сотен нелегально снабжали данными другие страны.
Ранее эксперты "Лаборатории Касперского" нашли Android-троян, предназначенный для кибершпионажа. Слежку за гражданами РФ могли вести с 2021 года. На обнаружение вируса потребовалось время, поскольку шпионам удавалось успешно скрываться.
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