Спецслужбы Китая обнаружили шпионские метеостанции около секретных объектов

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Китайские спецслужбы обнаружили шпионские метеорологические станции возле секретных объектов, передает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на органы государственной безопасности КНР.

В ходе обнаружения специалисты выяснили, что последние несколько лет компании, связанные с иностранной разведкой, строили вышки для измерения скорости перемещения воздушных масс. Под таким прикрытием они пытались проникнуть в окрестности секретных объектов в Китае.

Занимаясь незаконным сбором информации, они передавали полученные данные за границу. Тем самым создав угрозу нацбезопасности Китая.

Китайские спецслужбы проверили свыше трех тысяч метеостанции, связанных с иностранными государствами. Из них несколько сотен нелегально снабжали данными другие страны.

Ранее эксперты "Лаборатории Касперского" нашли Android-троян, предназначенный для кибершпионажа. Слежку за гражданами РФ могли вести с 2021 года. На обнаружение вируса потребовалось время, поскольку шпионам удавалось успешно скрываться.

Специалисты компании объяснили, что Android-троян действовал избирательно. Выявить его смогли этой весной. Эксперты насчитали более 10 целей, однако в "Лаборатории Касперского" не стали уточнять, кто является жертвами.