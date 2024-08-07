Эксперт Курочкин заявил, что все антивирусы следят за аномальными программами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Любая антивирусная программа отслеживает аномальную активность программ, заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Pravda.Ru.

Так он прокомментировал обнаружение сотрудниками "Лаборатории Касперского" трояна, который следит за пользователями платформы Android, собирая их личные данные. Определить, заражен ли телефон вредоносным приложением, можно лишь по косвенным признакам, сказал эксперт.

"Изменений как таковых вы не увидите. Могут быть маленькие сигналы: шумы в динамике, нагрев аппарата, аккумулятор разряжается быстрее обычного. Трафик качается постоянно, серфинг в интернете, зависание в соцсетях", – добавил он.

Самым лучшим способом будет иметь любой антивирус, который будет замечать аномалии, сказал Курочкин. Очистить гаджет от вируса поможет полное удаление всех данных. При этом стоит сделать копию фото, переписок и других важных данных.

"После того, как вы очистились, надо поставить антивирус, желательно известный, потому что неизвестный антивирус сам может быть трояном", – уточнил эксперт.

Также он оценил безопасность платформы Apple с точки зрения вредоносного софта. Так, все программы перед попаданием в местный магазин приложений проходят жесткую модерацию, а любое обращение к функции нужно обосновать, уточнил эксперт. В теории разработчик может включить скрытый функционал, позволяющий шпионить, однако на IOS это сложнее, сказал Курочкин.

"А для Android любой студент, который занялся программированием, может создавать свою программу, а дальше зависит от того, в какую сторону он мыслит. Если он может мыслить в сторону создания программ-шпионов, кражи личной информации, то он может создать и это", – уверен специалист.

Ранее эксперты предупредили, что абсолютно все приложения категории "Мои гости в социальной сети" являются бесполезными с точки зрения заявленного функционала. При этом 60% из них могут представлять опасность и шпионить за пользователями.

