Экипаж Су-35 предотвратил столкновение с дроном Reaper в небе Сирии

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Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в Сирии. Летчики РФ приняли меры и избежали столкновения, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Над провинцией Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", – цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Игнасюк, за минувшие сутки самолеты коалиции шесть раз нарушили правила воздушного пространства Сирии и два раза – протоколы деконфликтации.

Ранее истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение российской госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-52Н США. Это случилось 21 июля над акваторией Баренцева моря. Групповая цель двигалась в направлении границ РФ, поэтому в воздух были подняты дежурные истребители.

В начале июля истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Инцидент произошел над районом Эт-Танф сирийской провинции Хомс. Российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

