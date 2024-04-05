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05 апреля, 15:52

Политика

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной

Фото: border.gov.md

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на молдавской территории рядом с украинской границей, сообщает РИА Новости.

Накануне пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила обломки у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии. Находка угрозы не представляет.

Подобный инцидент произошел всего два месяца назад.

Ранее в пресс-службе румынского министерства обороны заявили, что на Большом острове Брэила были обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие БПЛА. Ведомство совместно со специализированными структурами организовали расследование по факту произошедшего.

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