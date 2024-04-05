05 апреля, 15:52Политика
МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной
Фото: border.gov.md
МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на молдавской территории рядом с украинской границей, сообщает РИА Новости.
Накануне пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила обломки у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии. Находка угрозы не представляет.
Подобный инцидент произошел всего два месяца назад.
Ранее в пресс-службе румынского министерства обороны заявили, что на Большом острове Брэила были обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие БПЛА. Ведомство совместно со специализированными структурами организовали расследование по факту произошедшего.