МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной

Фото: border.gov.md

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на молдавской территории рядом с украинской границей, сообщает РИА Новости.

Накануне пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила обломки у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии. Находка угрозы не представляет.

Подобный инцидент произошел всего два месяца назад.

Ранее в пресс-службе румынского министерства обороны заявили, что на Большом острове Брэила были обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие БПЛА. Ведомство совместно со специализированными структурами организовали расследование по факту произошедшего.