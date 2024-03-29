Песков прокомментировал сообщения об обломках БПЛА в Румынии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Кремль ничего не знает о найденных в Румынии обломках беспилотника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-службе румынского министерства обороны заявили, что на Большом острове Брэила были обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие БПЛА. Ведомство совместно со специализированными структурами организовали расследование по факту произошедшего.

В декабре прошлого года российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны после падения БПЛА примерно в четырех километрах от поселка Гринду. Ему выразили "твердый протест" из-за инцидента с падением дрона, который использовался для атаки на портовую инфраструктуру Украины.

Между тем стало известно, что российская крылатая ракета 24 марта якобы некоторое время была в воздушном пространстве Польши. По данным Оперативного командования вооруженных сил страны, снаряд пересек границу в обратном направлении.

25 марта российского посла в Польше Сергея Андреева пригласили в польский МИД по поводу "ракетного инцидента". Со слов дипломата, он отказался посещать ведомство. Андреев спросил представителя министерства, планирует ли Варшава предоставить доказательства своих слов. На это он ответ не получил, указал посол.