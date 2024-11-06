МИД РФ предъявил послу Молдавии протест в связи с недружественными шагами Кишинева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ вызвал молдавского посла Лилиана Дарийя и предъявил ему протест из-за недружественных дискриминационных действий Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей, которые входили в состав мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе говорится, что перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в Евросоюз, которые проходили 20 октября, молдавские власти без объяснений отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.

В свою очередь, перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ запретили въезд в страну, несмотря на наличие у них аккредитации молдавского Центризбиркома.

Как пояснили в МИД, соответствующие действия приравниваются к грубым нарушениям Кишиневом своих международных обязательств. Кроме того, они характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство.

В результате президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду с разрывом в почти 10% от Александра Стояногло. Оппозиция Молдавии не признала итоги голосования и решила оспорить их в Конституционном суде.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не смотрит на перспективы отношений двух стран через розовые очки и осознает, что молдавские власти не проявляют интереса к развитию добрых отношений с РФ.

