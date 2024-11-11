МИД РФ отверг обвинения в якобы пролете российских БПЛА над территорией Молдавии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва категорически отвергает необоснованные обвинения Кишинева в якобы нарушении воздушного пространства Молдавии российскими БПЛА, следует из ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

По словам дипломата, доказательств того, что дроны имели российское происхождение и были запущены с территории России, представлено не было. Молдавское министерство сослалось на некие "точные сведения", не раскрывая деталей.

"Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет", – уточнила Захарова.

Она вновь обратила внимание на то, что в ходе спецоперации ВС РФ не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия.

Дипломат подчеркнула, что законными целями для российских солдат являются исключительно военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связанная с ними инфраструктура, когда как киевский режим не стесняется в средствах и наносит удары по жилым домам и мирным гражданам.

Кроме того, Захарова отметила, что информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с проведением ВСУ массированного налета на гражданские объекты в России.

"Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада", – заключила представитель российского ведомства.

Дроны, упавшие на территории страны, были обнаружены на севере и юге страны: около села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень и у села Новые Боросены в Рышканском районе республики.

В МИД Молдавии назвали нарушение воздушного пространства страны "недружественным жестом со стороны РФ" и потребовали немедленного прекращения запуска беспилотников. Вместе с тем ведомство не привело каких-либо доказательств того, что беспилотники были российскими, а также не уточнило, на основании чего был сделан соответствующий вывод.

