Глава Приднестровья ввел режим ЧП из-за угрозы прекращения транзита газа из РФ

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Глава Приднестровья Вадим Красносельский ввел режим ЧП в экономической сфере из-за угрозы прекращения транзита газа из РФ по Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Особый правовой режим, чрезвычайное экономическое положение, введен на территории всей ПМР сроком на 30 суток. Сам режим должен быть одобрен Верховным советом на заседании 11 декабря.

Ранее в ЕС заявили о готовности отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину. Так, страны Евросоюза якобы хорошо подготовились к завершению контракта между Москвой и Киевом, который истекает в конце 2024 года. Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что не планируют его продлевать.

