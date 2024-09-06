Захарова заявила, что ЕС в сфере энергетики будет руководствоваться интересами США

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Евросоюз будет придерживаться в сфере энергетики интересов США. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о разрыве энергетического сотрудничества с РФ. Комментарий дипломата появился на портале внешнеполитического ведомства.

"То, с каким рвением Фон дер Ляйен взялась за продолжение "крестового похода" против импорта российских энергоносителей в ЕС, говорит о том, что новый состав ЕК при поддержке наиболее русофобски настроенных государств-членов намерен и далее руководствоваться прежде всего интересами Вашингтона", – отметила она.

Ранее Евросоюз принял пакет антироссийских санкций, в который среди прочего вошли ограничения на транзит сжиженного природного газа из РФ через европейские порты. ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".

Однако вице-премьер РФ Александр Новак уверен в том, что Россия сможет реализовать свой сжиженный природный газ, несмотря на ограничительные меры. Российская продукция остается востребованной, но другими потребителями, объяснил он.