Новак: Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на новые санкции ЕС

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Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на новые санкции Евросоюза, так как российская продукция остается востребованной, но другими потребителями. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается санкций, мы их не признаем. Они являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы", – приводит ТАСС слова Новака.

Он добавил, что санкции, которые вводились на энергетическую отрасль РФ с 2014 года, в конечном итоге приводят к росту российской экономики, поскольку стимулируют импортозамещение.

Евросоюз в июне принял 14-й пакет антироссийских санкций, в том числе ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты.

Так, ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Кроме того, вступили в силу ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.