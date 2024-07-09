"Булгаргаз" подал в международный арбитраж иск к "Газпрому" на 400 млн евро

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Болгарская компания "Булгаргаз" направила в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже иск против "Газпрома", в котором потребовала возместить ущерб в связи с прекращением поставок природного газа в апреле 2022 года. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"Булгаргаз" оценил понесенный ущерб на сумму в размере 400 миллионов евро. При этом в компании уточнили, что в конце мая они направили компании "Газпром Экспорт" соглашение о добровольном урегулировании претензий. Однако, по информации болгарского газового оператора, российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного решения вопроса.

"Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", – сказано в заявлении.

23 марта 2022 года Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами, в число которых входит и Болгария, только в рублях. Болгария отказалась выполнить эти условия.

Спустя несколько дней "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком.

