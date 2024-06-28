Reuters: польская Orlen пригрозила импортерам газа изъятием платежей "Газпрому"

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Польская компания Orlen пригрозила европейским импортерам газа изъятием их платежей "Газпрому". Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters, поговорившего с источниками.

Ключевыми импортерами российского газа выступают MVM CEEnergy в Венгрии, SPP – в Словакии и OMV – в Австрии. Предупреждения им, по данным источников, связаны с претензиями по возмещению убытков, которые Польша понесла после завершения поставок газа из РФ в 2022 году.

Суд в Санкт-Петербурге ранее запретил французской Engie вести спор с "Газпром экспортом" за рубежом. Компания инициировала арбитраж против "Газпром экспорта" в начале четвертого квартала 2022 года из-за недопоставок российского газа.

Также немецкая компания Uniper объявила о расторжении долгосрочного договора с Россией на поставку газа от "Газпром экспорт". Из решения арбитражного суда в Стокгольме следовало, что Uniper должна получить компенсацию в размере более 13 миллиардов евро за недопоставку Россией газа с середины 2022 года.

