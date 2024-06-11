Bloomberg: ЕС хочет продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

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Евросоюз ведет переговоры с участием правительств европейских стран и Киевом о продлении соглашения о транзите российского газа в страны ЕС через Украину на 2025 год. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Уточняется, что одним из обсуждаемых вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его доставка по газопроводам РФ на украинской территории. Такой подход исключает закупку газа у самой России, от энергоносителей которой Евросоюз пытается отказаться.

ЕС хочет сохранить транзит через Украину, поскольку считает его одним из факторов, который удерживает украинскую экономику на плаву. Также чиновники Евросоюза опасаются того, что трубопроводы могут прийти в негодность, если будут простаивать, либо же станут военными целями.

По словам главного исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Алексея Чернышова, в Киеве позитивно рассматривают инициативу по закупке газа у Азербайджана и собираются продолжать использовать находящуюся на своей территории инфраструктуру. Вместе с тем он исключил участие Киева в любых проектах ЕС по продлению транзита, предполагающих контакты с "Газпромом".

Ранее СМИ сообщали, что основной причиной, по которой переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири – 2" затягиваются, является желание китайской стороны покупать газ по цене, сравнимой со стоимостью топлива на российском рынке.

До этого стало известно, что Молдавия и Украина достигли соглашения насчет поставок российского газа после истечения контракта с "Газпромом". Так, страны обсуждают возможность поставок газа в Приднестровье через Турцию.