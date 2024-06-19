Суд запретил французской Engie вести спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Фото: AP Photo/Lewis Joly

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление "Газпром экспорта" к французской Engie о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Французская компания инициировала арбитраж против "Газпром экспорта" в начале четвертого квартала 2022 года из-за недопоставок российского газа. Engie хотела добиться признания невыполнения "Газпром экспортом" своих обязательств и компенсации убытков.

"Газпром экспорт", в свою очередь, потребовал запретить компании продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Ранее немецкая компания Uniper объявила о расторжении долгосрочного договора с Россией на поставку газа от "Газпром экспорт". Из решения арбитражного суда в Стокгольме следовало, что Uniper должна получить компенсацию в размере более 13 миллиардов евро за недопоставку Россией газа с середины 2022 года.

