Прибыль "Газпром нефти" превысила 640 млрд рублей в 2023 году

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"Газпром нефть" обеспечила рекордный рост выручки, которая составила 3,52 триллиона рублей – на 3,2% выше результата 2022 года, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на отчет по работе за 12 месяцев 2023 года.

Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы компании, в число которых входит Московский НПЗ, обеспечили объемы переработки на уровне предыдущего года, нарастив при этом выпуск топлива. Чистая прибыль превысила 640 миллиардов рублей, а деятельность обеспечила компании свободный денежный поток более 400,5 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы, МНПЗ продолжает комплексную программу развития, например, была модернизирована система отгрузки топлива для повышения надежности снабжения рынка столичного региона нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года составила 1 508,6 миллиарда рублей. Число активных клиентов Сбера достигло 108,5 миллиона человек и 3,2 миллиона компаний.