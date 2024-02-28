Чистая прибыль Сбера по МСФО за 2023 год выросла до 1,5 трлн рублей

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Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1 508,6 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. В четвертом квартале банк заработал 359,7 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сокращенную отчетность банка.

В материале уточнили, что чистые процентные доходы за год увеличились на 36,8% в годовом сравнении, до 2 564,6 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы составили 763,9 миллиарда рублей (плюс 9,4% или 15,4% без учета конверсионных операций).

Число активных клиентов Сбера достигло 108,5 миллиона человек и 3,2 миллиона компаний, уточнил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, поддержка клиентов является главным фокусом банка. За 2023 год было выдано 28,7 триллиона кредитов.

Он уточнил, что совокупный кредитный портфель вырос на 27%, до 39,4 триллиона рублей при сохранении высокого качества. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 триллиона рублей (рост 4,4 триллиона рублей).

В сообщении добавили, что переоценка кредитов и совокупные расходы составили 30,1 миллиарда рублей в четвертом квартале и 265 миллиардов рублей за 2023 год, снизившись на 52,3% в годовом сравнении на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска при этом – 0,3% за четвертый квартал и 0,8% за 2023 год.

Между тем операционные расходы группы за прошлый год – 924,4 миллиарда рублей. Рост операционных расходов составил 27,2% на фоне высоких темпов роста бизнеса в отчетном периоде и масштабной программы сокращения операционных затрат в 2022 году.

В отчете указано, что розничный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 5,9% за четвертый квартал и на 29,3% с начала года, до 16,1 триллиона рублей. Ипотечный портфель в четвертом квартале вырос на 8,2% или на 34,9% с начала года и составил 10,2 триллиона рублей.

Портфель потребительских кредитов упал на 1,4% в четвертом квартале, до 3,9 триллиона рублей. Это связано с ужесточением регулирования. С начала года рост составил 10,9%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% за четвертый квартал 2023 года или на 25,2% с начала года и составил 23,3 триллиона рублей.

В Сбере добавили, что средства физлиц составили 22,9 триллиона рублей, рост на 7% за четвертый квартал прошлого года или на 23,8% с начала года. Средства юрлиц увеличились на 2,7% за четвертый квартал 2023 года или на 21,2% с начала года, до 13,8 триллиона рублей.

Между тем головное отделение Сбербанка в Крыму было торжественно открыто 18 января в Симферополе на улице Киевской. На церемонии присутствовали Греф и глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, столичные власти и Сбер разработали банковский продукт для финансирования проектов по московской программе комплексного развития территорий (КРТ). Он позволит финансировать застройку уже на начальном этапе, девелоперы смогут быстрее приступить к строительным работам и сократить сроки реализации проекта.

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