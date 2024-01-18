Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Головное отделение Сбербанка в Крыму было торжественно открыто в четверг, 18 января, в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Офис открыли на улице Киевской, на церемонии присутствовали глава Сбера Герман Греф и глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в новом здании будут работать порядка 200 человек.

По словам Грефа, на сегодняшний день на территории полуострова уже работают 14 офисов и 130 банкоматов Сбера. Он добавил, что организация будет активнее развиваться в Крыму в текущем году, а также анонсировал открытие еще 10 офисов в этом регионе.

Аксенов, в свою очередь, сообщил, что с приходом и расширением сети Сбербанка в предложениях местных банковских структур ожидается более мягкая кредитная политика.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания внедрила в свое мобильное приложение и на официальный сайт возможность оплаты проезда с помощью SberPay.

В ЦППК пояснили, что для использования платежной системы Сбербанка необходимо выбрать ее в качестве способа оплаты проезда.

"Интервью": Вячеслав Цыбульников – о популярных сервисах Сбера