В ГД рассказали о законопроекте, разрешающем ЦБ ограничивать выдачу ипотеки

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Законопроект, предоставляющий Банку России право ограничивать банкам выдачу ипотеки в России с 1 июля 2024 года, могут принять в первом чтении в период с февраля по март. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его автора, главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По его словам, принятие законопроекта запланировано на весеннюю сессию. Первое чтение может пройти примерно в феврале-марте, если поступит отзыв кабмина. Второе и третье чтения ожидаются весной.

"Учитывая, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, время есть", – считает парламентарий.

Аксаков отметил, что до 1 июля текущего года в стране действуют льготные программы ипотеки. Если после этого их не продлят и при этом сохранится высокая ключевая ставка, то число выдаваемых ипотечных кредитов автоматически уменьшится.

Отвечая на вопрос, насколько активно Центробанк будет пользоваться этим правом, он выразил предположение, что, скорее всего, банк будет действовать по ситуации.

Глава комитета напомнил, что Банк России при принятии решения об установлении макропруденциального лимита учитывает факторы риска увеличения долговой нагрузки заемщиков – физических лиц. Аксаков считает, что из-за этого в настоящий момент трудно определить, какой лимит к лету может стать оптимальным.

Банк России решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор заявил, что подобная мера необходима в связи со значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования.

Эксперты отмечали, что в России в 2024 году упадет спрос на ипотеку. Они уверены, что при самом негативном сценарии падение выдачи ипотечных кредитов может составить до 30%, однако реалистичным прогнозом аналитики считают 20–25%.

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