Банки РФ не хотят открывать карты иностранцам из-за высоких рисков – СМИ

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Открытие в банках РФ карт иностранцам через удаленную идентификацию несет высокие риски и небольшую выгоду, заявили финансовые эксперты в беседе с РБК.

Директор по стратегии банка "Зенит" Борис Гогиев обратил внимание, что спрос на такую услугу в целом невысокий.

"При этом ее внедрение приведет к увеличению нагрузки на службы кибербезопасности, финансового мониторинга и валютного контроля", – объяснил он.

Однако исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова отметила, что российские карты нужны иностранцам, которые регулярно приезжают в РФ по работе, а также тем, у кого здесь живут родственники. При этом эксперт добавила, что из-за небольшого количества таких пользователей кредитная организация может не окупить затраты на оказание подобной услуги.

Также в случае открытия карт иностранцам российские банки не застрахованы от мошеннических действий, заявил представитель компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, ответственность в таких ситуациях будет нести сама кредитная организация.

Ранее замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков рассказал, что платежная карта для иностранных туристов может начать работать в РФ в начале 2024 года.

До этого сообщалось, что правительство утвердит список из 25 государств, в которых будет доступна платежная карта туриста при поездках в Россию. Таким образом, у иностранцев будет возможность из-за рубежа открывать счета в России, а пластиковую карту они смогут получить, когда приедут на территорию РФ.



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