ЦБ РФ установил минимальные требования к страхованию банковских карт

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Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Соответствующая информация появилась на официальном портале регулятора.

Как отметили в Центробанке, страховыми должны признаваться случаи потери и повреждения карты, а также кража средств мошенниками.

"По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме", – говорится в публикации.

Указание регулятора вступает в силу с 1 октября.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. В ЦБ РФ уточнили, что для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта прошлого года, сохранится лимит в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты.

Однако они не смогут снять больше 10 тысяч долларов или ту же сумму в евро вне зависимости от выбранного ими вклада или счета при условии, что они до этого уже снимали денежные средства.



ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года