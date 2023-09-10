Указ о выплатах по евробондам РФ не касается обмена активами с иностранцами – ЦБ

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Указ Владимира Путина о выплатах по евробондам России не касается обмена активами с иностранными инвесторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

"Указ уточняет ранее установленный порядок выплат (купонов, номинала) по еврооблигациям Российской Федерации. Для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным", – отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, для инвесторов, чьи российские еврооблигации учитываются за пределами РФ, формируются допвозможности. Так, инвесторам могут быть предоставлены выплаты в рублях со счета "И". Также они могут получить выплаты в иностранной валюте со счетов НКО АО "НРД" в зарубежных депозитариях.

Накануне Владимир Путин подписал указ, которым обновил временный порядок исполнения российских долговых обязательств по еврооблигациям.

Новый порядок затрагивает ценные бумаги, которые учитываются зарубежными депозитариями и принадлежат как резидентам, так и нерезидентам РФ.

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