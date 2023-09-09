Путин обновил порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям

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Владимир Путин подписал указ, которым обновил временный порядок исполнения российских долговых обязательств по еврооблигациям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый порядок затрагивает ценные бумаги, которые учитываются зарубежными депозитариями и принадлежат как резидентам, так и нерезидентам РФ.

Из документа следует, что РФ вправе открыть в российском центральном депозитарии рублевый счет типа "И" на имя иностранного кредитора. При этом доход по такому счету будет получать как сам владелец, так и некоторые другие лица.

Указ от 22 июня прошлого года, который до этого определял порядок исполнения российских обязательств по еврооблигациям, свое действие прекращает.

До этого, в минувшем мае, Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Они нужны для исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций.

