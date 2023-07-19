Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон об исламском банкинге в РФ. В отдельных российских субъектах проведут эксперимент, в рамках которого на их территории будет введен правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Инициатором выступили парламентарии во главе с начальником думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Пилотный проект планируют запустить в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкортостане. Эксперимент будет проводиться с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2025 года. Однако уточняется, что кабмин может согласовать с Центробанком расширение территории или продление эксперимента.

По подсчетам экспертов, доля рынка исламских продуктов в данных субъектах может достичь 5–7% от общего объема банковских услуг.

Как рассказал специалист "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, специфика исламского банкинга заключается в том, чтобы формально не брать деньги под процент и не выдавать таких займов. Также вводятся ограничения на деятельность субъектов исламского финансирования.

В свою очередь, аналитики Freedom Finance Global пояснили, что, несмотря на запрет взимания процентов, исламские банки могут предложить клиентам достаточно разных продуктов, в том числе беспроцентные облигации.



Госдума приняла закон о цифровом рубле