Центробанк продаст иностранную валюту на 150 млрд рублей 14–22 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк с 14 по 22 сентября проведет на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 миллиарда рублей вместо 2,3 миллиарда рублей", – заявили в ЦБ.

Регулятор добавил, что корректировка дневного объема операций в эти дни необходима в связи с предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций России.

Ранее Центробанк представил аналитику, согласно которой рост российской экономики во второй половине лета продолжился после признаков замедления в начале сезона. Самые быстрые темпы были отмечены в июле – августе.

Наибольший рост показали сферы, которые поддерживаются государственным спросом, а также область потребительских товаров и услуг.

Набиуллина считает маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время