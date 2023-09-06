06 сентября, 10:01Экономика
Центробанк продаст иностранную валюту на 150 млрд рублей 14–22 сентября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский Центробанк с 14 по 22 сентября проведет на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 миллиарда рублей вместо 2,3 миллиарда рублей", – заявили в ЦБ.
Регулятор добавил, что корректировка дневного объема операций в эти дни необходима в связи с предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций России.
Ранее Центробанк представил аналитику, согласно которой рост российской экономики во второй половине лета продолжился после признаков замедления в начале сезона. Самые быстрые темпы были отмечены в июле – августе.
Наибольший рост показали сферы, которые поддерживаются государственным спросом, а также область потребительских товаров и услуг.
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