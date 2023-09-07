Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

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Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", – отметили в ЦБ РФ.

Как отмечает регулятор, для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта прошлого года, сохранится лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты.

Однако они не смогут снять больше 10 тысяч долларов или ту же сумму в евро вне зависимости от выбранного ими вклада или счета при условии, что они до этого уже снимали денежные средства, добавили в Банке России.

Другие средства граждане РФ могут получить только в национальной валюте, при этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу регулятора для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, указано в сообщении.

Деньги, которые были размещены гражданами на счетах до 9 сентября прошлого года, также будут выдаваться согласно курсу банка, подчеркнул регулятор. Помимо этого, ЦБ РФ продлил для банков на полгода запрет на изъятие комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

"Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России", – указано в сообщении.

В банке напомнили, что выдача наличных денег в долларах, евро, фунтах стерлингов, йенах не будет производиться до 9 марта следующего года для юрлиц, не являющихся резидентами. Для других валют ограничений введено не было.

Юрлица, обладающие статутом резидента, могут получить вышеперечисленные валюты только для командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ЦБ РФ ограничения также не вводит.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор планирует продлить ограничение на проведение операций с наличной валютой. По ее словам, санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял и это нужно иметь в виду.



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