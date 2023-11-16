Платежную карту для иностранных туристов могут запустить в России в начале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Платежная карта для иностранных туристов может начать работать в РФ в начале 2024 года, рассказал замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.

"Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что правительство утвердит список из 25 государств, в которых будет доступна платежная карта туриста при поездках в Россию. Таким образом, у иностранцев будет возможность из-за рубежа открывать счета в России, а пластиковую карту они смогут получить, когда приедут на территорию РФ.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, условия для запуска таких карт были созданы усилиями депутата Анатолия Аксакова и коллег из комитета по финансовому рынку.



Для иностранных туристов выпустят специальную платежную карту