31 октября, 10:39Туризм
Для иностранных туристов на границах Казахстана внедрят QR-коды
Фото: 123RF/bestyy38
Министерство туризма и спорта Казахстана планирует внедрить на границах страны QR-коды для иностранных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ермека Маржикпаева.
По его словам, переходя по этим QR-кодам, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке.
Помимо этого, в следующем году разработают цифровую платформу по рейтингу регионов Казахстана, исходя из привлекательности для туристов. Критериями оценки станет наличие удобной навигации, интернета и сервисов покупки билетов в туробъекты.
Маржикпаев рассказал, что по итогам 2023 года число посетивших республику туристов достигнет 1,4 миллиона человек. В прошлом году этот показатель составил 928 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян, уехавших в Алма-Ату в 2022 году, вернулись в РФ. Из всех прибывших в 2022 году в Алма-Ату – более 100 тысяч россиян, почти половина осознанно вернулась на родину. Часть переселилась в другие страны. Осели около 50–55 тысяч человек.
Самыми востребованными консульскими услугами в Алма-Ате остаются запросы на получение справок об отсутствии судимости и оформление паспортов для поездок за границу.
"Актуальный репортаж": сколько стоит отдых в Казахстане
Читайте также