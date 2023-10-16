Эксперты отметили популярность Москвы среди туристов в бархатный сезон

Фото: depositphotos/yulenochekk

В бархатный сезон 2023 года отдыхающие чаще всего выбирали Москву. Об этом пишет RT, ссылаясь на исследование одного из сервисов для планирования путешествий.

Оказалось, что туристы чаще всего выбирали отдых в России – на нашу страну приходится 78% бронирований, что на 21% больше аналогичного показателя 2022 года.

На столичные гостиницы приходится 22,9% от всех заказов – популярность за прошедший год не изменилась, утверждают эксперты. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 14,9%, чья популярность снизилась на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Замыкает тройку лидеров Адлер с 4,8% бронирований, однако спрос на жилье в южном городе за год снизился на 18%. Далее по степени популярности идут Казань, Сочи и село Эсто-Садок, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и Нижний Новгород.

Среди зарубежных стран эксперты посчитали турецкий Стамбул самым популярным направлением. Там в бархатный сезон 2023 года отдыхали 10,4% клиентов, что на 10% больше 2022 года. За ним следуют Ереван и Дубай, чья востребованность у отдыхающих за год выросла на 10 и 60% соответственно.

Также аналитики отметили другие популярные зарубежные города – Минск, Тбилиси, Париж, Анталью, Бангкок, Рим и Алма-Ату.



Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва при поддержке Минэкономразвития и Минцифры сформирует единую туристическую платформу, которая объединит участников рынка и откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма.



Туристический сервис RUSSPASS, запущенный в июле 2020 года, станет основой для развития национального портала Russia.Travel, указал мэр Москвы.

Эксперты назвали популярные ж/д направления на ноябрьские праздники в РФ