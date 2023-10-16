16 октября, 11:27Туризм
Эксперты отметили популярность Москвы среди туристов в бархатный сезон
Фото: depositphotos/yulenochekk
В бархатный сезон 2023 года отдыхающие чаще всего выбирали Москву. Об этом пишет RT, ссылаясь на исследование одного из сервисов для планирования путешествий.
Оказалось, что туристы чаще всего выбирали отдых в России – на нашу страну приходится 78% бронирований, что на 21% больше аналогичного показателя 2022 года.
На столичные гостиницы приходится 22,9% от всех заказов – популярность за прошедший год не изменилась, утверждают эксперты. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 14,9%, чья популярность снизилась на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Замыкает тройку лидеров Адлер с 4,8% бронирований, однако спрос на жилье в южном городе за год снизился на 18%. Далее по степени популярности идут Казань, Сочи и село Эсто-Садок, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и Нижний Новгород.
Среди зарубежных стран эксперты посчитали турецкий Стамбул самым популярным направлением. Там в бархатный сезон 2023 года отдыхали 10,4% клиентов, что на 10% больше 2022 года. За ним следуют Ереван и Дубай, чья востребованность у отдыхающих за год выросла на 10 и 60% соответственно.
Также аналитики отметили другие популярные зарубежные города – Минск, Тбилиси, Париж, Анталью, Бангкок, Рим и Алма-Ату.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва при поддержке Минэкономразвития и Минцифры сформирует единую туристическую платформу, которая объединит участников рынка и откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма.
Туристический сервис RUSSPASS, запущенный в июле 2020 года, станет основой для развития национального портала Russia.Travel, указал мэр Москвы.
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