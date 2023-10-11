Кабмин составит список стран, где будет работать платежная карта туриста для поездок в РФ

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Российский кабмин утвердит список из 25 государств, в которых будет доступна платежная карта туриста при поездках в Россию. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии в Госдуме.

Он уточнил, что условия для запуска таких карт были созданы усилиями депутата Анатолия Аксакова и коллег из комитета по финансовому рынку.

"Чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и уже по приезде в нашу страну получать пластиковую карту, что называется в физическом выражении и осуществлять здесь расчеты", – пояснил он.

Ранее стало известно, что представители туристической отрасли предложили российскому кабмину перечень мер, которые должны нарастить количество поездок иностранных граждан в РФ до 16 миллионов к 2030 году.

В правила паритета входит то, что страны, являющиеся участниками авиационных конвенций, дают свое согласие на возобновление полетов и разрешают авиакомпаниям из-за рубежа перевозить пассажиров в третьи страны.

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