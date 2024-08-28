Песков заявил, что отказ Украины от газа РФ нанесет серьезный урон потребителям в Европе

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Отказ Украины от поставок российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что из-за такого решения Европе придется платить за газ "гораздо больше", что сделает промышленность стран континента менее конкурентоспособной.

"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, которые по-прежнему желают покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ в сравнении с другими товарами, которые поступают, прежде всего, из США", – сказал Песков, добавив, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу.

По его словам, у РФ есть планы по созданию хаба в Турции, сейчас ведется работа на этот счет.

В октябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Президент РФ отметил, что проектирование на начальном этапе предполагает создание электронной площадки торговли газом в Европу. По словам Путина, в данном проекте заинтересованы все те, кто в Европе намерен приобретать российские ресурсы.

В свою очередь, Песков комментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о "плане победы" над Россией. Он подчеркнул, что РФ продолжит СВО и достигнет всех поставленных целей.

При этом представитель Кремля заявил, что опасения кандидата в президенты США Дональда Трампа в связи с угрозой начала третьей мировой войны понятны, а также назвал "искажением реальности" сообщения ряда СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области.