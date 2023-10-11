11 октября, 17:05Экономика
Газовый хаб в Турции требует создания электронной площадки торговли газом в Европу – Путин
Фото: depositphotos/flogeljiri
Проектирование газового хаба в Турции на начальном этапе предполагает создание электронной площадки торговли газом в Европу. Об этом Владимир Путин рассказал на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
По словам президента РФ, в данном проекте заинтересованы все те, кто в Европе намерен приобретать российские ресурсы.
"Такие есть, мы же поставляем сегодня газ туда через Турцию. У нас два маршрута – "Турецкий поток" и "Голубой поток", работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности. Но, повторяю, на первом этапе – создание электронной торговой площадки", – заявил он.
Вместе с этим глава государства указал, что РФ не наблюдает больших проблем в создании площадки, так как и Анкара, и Москва заинтересованы в этом проекте.
Интерес к газовому хабу, продолжил Путин, показывает и азербайджанская сторона. По словам российского лидера, по мере того как работа наладится, другие заинтересованные государства тоже начнут подключаться.
Ранее Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Москвы поставлять газ транзитом через турецкие территории в другие государства.
До этого российский лидер сообщил о хороших темпах развития взаимоотношений между странами и выразил надежду, что в скором времени Анкаре и Москве удастся завершить переговоры по созданию газового хаба. Объект, который планируется возвести в Турции, сделает ситуацию по энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной, подчеркнул Путин.
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
Читайте также