Газовый хаб в Турции требует создания электронной площадки торговли газом в Европу – Путин

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Проектирование газового хаба в Турции на начальном этапе предполагает создание электронной площадки торговли газом в Европу. Об этом Владимир Путин рассказал на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

По словам президента РФ, в данном проекте заинтересованы все те, кто в Европе намерен приобретать российские ресурсы.

"Такие есть, мы же поставляем сегодня газ туда через Турцию. У нас два маршрута – "Турецкий поток" и "Голубой поток", работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности. Но, повторяю, на первом этапе – создание электронной торговой площадки", – заявил он.

Вместе с этим глава государства указал, что РФ не наблюдает больших проблем в создании площадки, так как и Анкара, и Москва заинтересованы в этом проекте.

Интерес к газовому хабу, продолжил Путин, показывает и азербайджанская сторона. По словам российского лидера, по мере того как работа наладится, другие заинтересованные государства тоже начнут подключаться.

Ранее Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Москвы поставлять газ транзитом через турецкие территории в другие государства.

До этого российский лидер сообщил о хороших темпах развития взаимоотношений между странами и выразил надежду, что в скором времени Анкаре и Москве удастся завершить переговоры по созданию газового хаба. Объект, который планируется возвести в Турции, сделает ситуацию по энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной, подчеркнул Путин.

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились