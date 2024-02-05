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Французским властям необходимо отменить антироссийские санкции, чтобы вернуть в страну дешевый газ. С таким призывом выступил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Политик напомнил, что с июля этого года во Франции ожидается новое резкое повышение цен на газ: с 5,5 до 10,5%. Филиппо считает, что рост стоимости газа связан именно с санкциями против РФ.

На этом фоне он потребовал отменить ограничительные меры против России, а также в очередной раз призвал Париж к выходу из Евросоюза.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти страны не исключают продолжения закупок российского газа. Он добавил, что конечное решение будет зависеть от предложенной цены.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявлял, что Россия в прошлом году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа. Из них 23 миллиарда кубометров газа было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.