Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году

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Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа. Об этом со ссылкой на презентацию первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия" сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из них 23 миллиарда кубометров газа было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.

Данные по экспорту включают в себя как поставки трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ). Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн, тогда как в 2020 году оно составляло 30 миллионов тонн, а в 2010 – 10 миллионов тонн.

Ранее стало известно, что РФ экспортировала в Китай 8 миллионов тонн СПГ в прошлом году. Этот показатель стал на 23% больше, чем в 2022 году. РФ заняла третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в КНР. а стоимость экспорта составила 5,2 миллиарда долларов. На первое и второе место встали Австралия (24,2 миллиона тонн) и Катар (16,7 миллиона тонн).

До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. По его словам, эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.