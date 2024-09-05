Путин заявил о необходимости сформировать энергетический суверенитет России

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России нужно сформировать энергетический суверенитет страны. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарного заседания на полях ВЭФ.

"Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", – объяснил президент РФ.

Ранее Путин поручил ускорить и оперативно завершить подготовку долгосрочной энергетической стратегии России. Президент отметил, что потребление электричества в стране растет, что свидетельствует об общих позитивных тенденциях в экономике. За шесть месяцев этого года прирост составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

