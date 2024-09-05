05 сентября, 09:18Политика
Путин заявил о необходимости сформировать энергетический суверенитет России
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
России нужно сформировать энергетический суверенитет страны. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарного заседания на полях ВЭФ.
"Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", – объяснил президент РФ.
Ранее Путин поручил ускорить и оперативно завершить подготовку долгосрочной энергетической стратегии России. Президент отметил, что потребление электричества в стране растет, что свидетельствует об общих позитивных тенденциях в экономике. За шесть месяцев этого года прирост составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стабильность цен на энергию и топливо должна быть обеспечена в РФ – Путин