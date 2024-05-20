Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии РФ

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Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить подготовку долгосрочной энергетической стратегии РФ.

Президент напомнил, что еще два года назад поручил правительству разработать и утвердить ее. Он также сказал, что в послании парламенту определил ряд отраслей, на которые необходимо сделать ставку. Глава государства подчеркнул, что цели определены на ближайшие шесть лет.

Кроме того, Путин отметил, что потребление электроэнергии в России растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике.

"С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%, – сказал Путин.

Ранее Путин сообщал, что трудности, с которыми Россия сталкивается из-за санкций, заставляют страну активнее работать по необходимым направлениям, в том числе по авиации.

Лидер РФ подчеркивал, что введенные против России санкции побуждают к более интенсивной работе. Он отмечал, что по ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, быть в состоянии самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию, без которых страна обойтись не может.