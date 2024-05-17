Путин заявил, что трудности из-за санкций заставляют РФ активнее работать

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Трудности, с которыми Россия сталкивается из-за санкций, заставляют страну активнее работать по необходимым направлениям, в том числе по авиации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с российскими и китайскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, передает РИА Новости.

Лидер РФ подчеркнул, что введенные против России санкции побуждают к более интенсивной работе. Он считает, что по ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, быть в состоянии самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию, без которых страна обойтись не может. Это касается и авиационной техники, добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у РФ и КНР много областей сотрудничества для взаимной выгоды. По его словам, российские и китайские компании это тоже понимают. Речь идет даже не о контрактах, а о перспективах регионального сотрудничества, о развитии приграничных районов РФ, регионов Дальнего Востока и участии соответствующих провинций Китая в двусторонних отношениях, сказал политик.