Москва возглавила рейтинг эффективности энергетической отрасли регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столица заняла лидирующую позицию в рейтинге эффективности энергетической отрасли российских регионов по итогам 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономического политики и развития города.

Заммэра, руководитель департамента Мария Багреева рассказала, что один из важных показателей рейтинга – точность прогнозирования энергопотребления. И чем точнее прогнозы, тем эффективнее город использует мощности энергосистемы, что позволяет сокращать расходы электричества и тепла и благодаря этому сдерживать рост для потребителей, объяснила она. Багреева добавила, что по итогам последних семи лет точность прогнозирования энергопотребления Москвы превысила 99%.

В топ-5 рейтинга также вошли Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Тюменская область. Ежегодно рейтинг составляется ассоциацией "НП Совет рынка". Лидирующие позиции Москвы говорят о том, что городская энергосистема активно развивается и показывает высокую экономическую эффективность за счет грамотного управления, применения современных подходов и технологий, подчеркнула Багреева.

Как указала пресс-служба департамента, для соблюдения принципов экономической обоснованности тарифов и баланса интересов разных категорий потребителей проводится поэтапная работа по выравниванию цен на электро- и теплоэнергию и сокращению перекрестного субсидирования. Удельная величина перекрестного субсидирования в Москве уже несколько лет является самой низкой в России. За последние 12 лет ее объем в городе снизился в 11 раз – с 12,7 миллиарда рублей в 2012 году до 1,4 миллиарда в 2024-м, подчеркнула заммэра.

Также в рейтинге учитываются и другие критерии: наличие актуальной схемы теплоснабжения, своевременные расчеты и отсутствие задолженностей на розничном рынке электроэнергии бюджетных потребителей, финансируемых и регионального и местных бюджетов. Москва каждый год обновляет схему теплоснабжения до 2035 года, сейчас размещен проект схемы на 2025 год и началась работа по актуализации документа на 2026-й, заключили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин поручил ускорить и оперативно завершить подготовку долгосрочной энергетической стратегии России. По его словам, потребление электричества в стране растет, что свидетельствует об общих позитивных тенденциях в экономике. С начала этого года прирост составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил российский президент.