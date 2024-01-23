Около 50 домов по реновации подключили к сетям столичные энергетики в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 50 домов по программе реновации подключили специалисты к сетям энергоснабжения в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков отметил, что обеспечение бесперебойного энергоснабжения домов находится на особом контроле. В 2023 году к сетям подключили новостройки по реновации в московских районах Косино-Ухтомском, Войковском, Академическом и Лосиноостровском, рассказал он.

Указывается, что в рамках работ проложили свыше 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Суммарная мощность составила более 950 тысяч киловатт.

В пресс-службе добавили, что все работы проводились с использованием существующих технологий и спецтехники, также применялся метод горизонтально-направленного бурения. Он используется в условиях плотной застройки, чтобы свести к минимуму разрытия и не повредить коммуникации, проложенные ранее.

Все новостройки обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, поэтому, если возникнет нарушение на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Ранее сообщалось, что за последние 12 лет Москве удалось уменьшить объемы потребления газа и электроэнергии благодаря новым технологиям в сфере ЖКХ. Расход электричества, как и 12 лет назад, остался на прежнем уровне при условии, что количество светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в городе выросло вдвое.

Почти 4,5 тыс москвичей получили квартиры по реновации в декабре 2023 года