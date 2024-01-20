Москва сократила расход электричества и газа за последние 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Благодаря использованию новых технологий в сфере ЖКХ, столице удалось за последние 12 лет уменьшить объемы потребления газа и электроэнергии. Об этом сообщил на международной выставке-форуме "Россия" заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, по его словам, еще 12 лет назад жители и гости столицы использовали около 30 миллиардов кубометров газа, а сейчас эта цифра сократилась до 23 миллиардов.

"Мы приросли площадями, их стало больше, но при этом мы живем не в холодных квартирах, а в уютных и теплых – это все новые технологии", – подчеркнул заммэра.

При этом по части электроэнергии расход остался на том же уровне, что и был 12 лет назад, хотя число светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве выросло в два раза. Благодаря этому столица теперь входит в рейтинг самых освещенных мировых мегаполисов.

Кроме того, Бирюков затронул тему коммунальных аварий и заявил, что за последние три года в столице их количество уменьшилось за счет заранее проводимой подготовки систем. По его словам, данная тенденция была перенесена из столицы на всю Россию.

"Да, есть отключения, есть какие-то невзгоды, но системная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода позволяет решать эти вопросы", – добавил заммэра.

Он подытожил, что за последние 13 лет столица превратилась в драйвер по организации комфортной городской среды.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости своевременно проводить ремонт школ и работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допускать "провалов".

Путин подчеркнул, что в 2023 году на функционирование системы ЖКХ в России направили 337 миллиардов рублей. Аналогичные действия были сделаны и для содержания и оснащения школ.



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