Путин заявил, что с ремонтом школ и в сфере ЖКХ нельзя затягивать

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Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря заявил о необходимости своевременно проводить ремонт школ и работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допускать "провалов". Об этом сообщает ТАСС.

"Я вот с коллегами все время говорю об этом. Главное – не запускать проблему. Не запускать, а заниматься этим регулярно. Вот так же, как и, скажем, в системе ЖКХ", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что в 2023 году на функционирование системы ЖКХ в России направили 337 миллиардов рублей. Аналогичные действия были сделаны и для содержания и оснащения школ.

По словам главы государства, своевременные работы исключают наличие "провалов". Он выразил надежду, что в регионах все будет происходить вовремя.

Ранее стало известно, что с 2025 года в России планируют запустить программу по капитальному ремонту зданий детских садов и колледжей. Запуск программы возьмет на себя министерство под кураторством "Единой России".

