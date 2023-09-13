В Москве отремонтировали 130 зданий школ искусств за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За шесть лет реализации проекта "Искусство – детям" в столице было отремонтировано 130 зданий школ искусств общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. При этом для некоторых московских школ искусств построили новые здания, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что капитальный ремонт провели на 29 объектах площадью порядка 22,7 тысячи квадратных метров. Также благоустроили более восьми гектаров прилегающих территорий.

Новые здания появились у детской музыкальной школы имени Ференца Листа структурного подразделения Московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково", Киевской детской музыкальной школы в здании культурного центра "Киевский" и детской школы искусств имени Глинки.

Специалисты провели капремонт в детской музыкальной хоровой школе "Весна" имени Пономарева, детских школах искусств имени Алябьева и Рихтера и других. Также до конца года планируется отремонтировать еще 19 зданий, а на четырех объектах завершат капитальный ремонт.

Отмечается, что для столичных школ искусств закупят тысячу комплектов специальной учебной мебели, 1,3 тысячи единиц технологического и учебного оборудования, а также 500 единиц музыкальных инструментов.

Проект подобного масштаба реализуется в Москве впервые. Ремонт зданий образовательных учреждений Департамента культуры, покупка нового оборудования и развитие новых направлений обучения являются важнейшей частью модернизации детских школ искусств.

Таким образом, они становятся более современными, а образовательный процесс – максимально комфортным как для детей, так и для педагогов.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в каждой московской школе теперь есть доступ к единой безопасной сети Wi-Fi study.mos. Кроме того, весь преподавательский состав обеспечен ноутбуками.

До этого в районе Южное Бутово открыли новую школу на 625 учеников. Четырехэтажное здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров вошло в состав школы № 1354 "Вектор" на Старокрымской улице.