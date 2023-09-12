В Южном Бутове открыли новую школу на 625 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Южное Бутово открыли новую школу на 625 учеников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Четырехэтажное здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров вошло в состав школы № 1354 "Вектор" на Старокрымской улице.

По словам главы столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, открытие нового корпуса школы является долгожданным событием для данного района. Так, более 600 ребят получили в шаговой доступности от дома просторное, светлое здание, оснащенное современным учебным оборудованием.

"Наш город растет, молодеет, поэтому новых школ и детских садов с каждым годом возводится все больше. В целом с 2011 года в Москве их построили уже более 570. В первую очередь строим там, где высока потребность в местах в школьных и дошкольных учреждениях", – добавил Молотков.

Во время строительства здания специалисты учитывали запросы детей и педагогов. Так, в школе появились универсальные и специализированные кабинеты, зоны для практических занятий и медиатека. Помимо этого, в здании были созданы комфортные условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Ученики смогут заниматься творчеством в специально оборудованных кабинетах для живописи, рисования и технического черчения. Для практических же работ детям будут доступны специализированные мастерские для занятий робототехникой и лабораторно-исследовательские комплексы.

Современное оборудование позволит проводить как теоретические, так и практические занятия в инженерных и медицинских классах, а также репетиции и представления школьного театра.

В специально оборудованном танцевальном зале будут проводить уроки хореографии, а физкультурой будут заниматься в спортивном зале с раздвижным занавесом на электроприводе.

Также на территории школы есть футбольное поле, площадки для игры в волейбол, баскетбол, прыжков в длину, гимнастики, подвижных игр. Кроме того, имеется зона для выполнения нормативов ГТО и беговые дорожки.

К 1 сентября в Москве было открыто 29 новых школ и детских садов. До конце текущего года также планируется открыть еще более 20.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в Восточном округе Москвы возведут несколько социальных объектов, в том числе школу на 1 200 учащихся и детский сад на 250 малышей.

До этого стало известно, что рядом с деревней Николо-Хованское поселения Сосенского в ТиНАО построят школу на 1 150 учащихся. Общая площадь учебного заведения будет составлять около 28 тысяч квадратных метров.

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