Несколько социальных объектов построят на востоке Москвы – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Несколько социальных объектов возведут в Восточном округе Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"В Гольянове на Амурской улице – образовательный комплекс: школу на 1 200 учащихся и детский сад на 250 малышей. В Ивановском на улице Магнитогорской – физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируем здесь также разместить объекты бытового обслуживания и кафе. Местные жители получат сразу несколько полезных сервисов рядом с домом", – отметил он.

По словам Собянина, также в процессе строительства находятся два образовательных объекта. Готовность новой школы на Тюменской улице в Богородском районе составляет около трети. В ней сделают инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, а также класс робототехники.



Учебное заведение, рассчитанное на 550 учеников и 225 дошколят, возведут на улице Салтыковской в Косине-Ухтомском. В эксплуатацию объект могут ввести в следующем году, уточнил мэр.

Кроме того, пожарное депо построят на Западной улице. В нем будут учебный центр и пять парковок, добавил градоначальник.



Ранее сообщалось, что город построит учебный корпус на 350 мест в районе Южное Бутово. Здание возведут в Чечерском проезде, напротив владения 44.

До этого Сергей Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ее возвели в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово