Учебный корпус на 350 мест планируется возвести в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город построит учебный корпус на 350 мест в районе Южное Бутово, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Здание возведут в Чечерском проезде, напротив владения 44. На участке площадью 1,2 гектара появится школа на 250 мест и детский сад на 100 малышей. Суммарная поэтажная площадь объекта составит до 9 111 квадратных метров.

Объект построят за счет городского бюджета – он включен в Адресную инвестиционную программу. Участок в настоящее время свободен от застройки.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем знаний. Он отметил, что этот праздник является одним из самых главных для молодой и энергичной Москвы.

По словам мэра, в Москве 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в столичные школы пришло более 1,1 миллиона юных москвичей – абсолютный рекорд в истории города.



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