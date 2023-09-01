Школу на 1 150 учащихся построят в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу на 1 150 учащихся построят рядом с деревней Николо-Хованское поселения Сосенского в ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь учебного заведения будет составлять около 28 тысяч квадратных метров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что школа рассчитана на 46 классов, проект разработан в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры. Территория школы представляет собой систему открытых площадок, которую разделят по возрасту и интересам детей.

По его информации, в проекте предусмотрена физкультурно-спортивная база с игровой площадкой, гимнастической разметкой, стадион с детским футбольным полем и беговыми дорожками. Помимо этого, планируется зона отдыха, включающая в себя игровые комплексы для начальной, основной и старшей школы, небольшой участок с тенистым садом.

Проект учебного заведения также предусматривает оригинальное оформление, поделился главный столичный архитектор, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. Так, фасады будут представлять собой сочетание фасадных кассет, бетонной плитки, витражного остекления, перекликающегося с оконными проемами, которые расположены в определенной последовательности.

"Цветовое решение гармонично сочетается с существующей застройкой", – отметил эксперт.

Добавляется, что здание выполнят в лаконичном стиле: два основных объема корпуса соединятся между собой в центральной части. Для отделки будут использовать керамогранитные плиты графитового цвета, бетонную плитку натурального оттенка, оранжевые кассеты для декоративных вставок.

Блок начальной школы будет состоять из трех этажей, средней – из четырех. Проект предусматривает создание условий для удобного передвижения маломобильных групп населения, заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что город построит учебный корпус на 350 мест в районе Южное Бутово. Здание возведут в Чечерском проезде, напротив владения 44.

До этого Сергей Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ее возвели в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово