Собянин: в Москве при поддержке города создадут более 10 тыс рабочих мест

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Городская программа льготного инвесткредитования поможет компаниям Москвы сформировать более 10 тысяч рабочих мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что ставка составляет 3% годовых, размер может достичь 3 миллиардов рублей.



"Займы получают заводы, которые выпускают лекарства, продукты, строительные конструкции и автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей", – объяснил мэр.

По словам градоначальника, компании на данные финансы приобретают оборудование или права на результаты интеллектуальной деятельности, а также направляют деньги на создание и реконструкцию инфраструктуры.



Так, предприятия приобрели более 180 единиц крупного промышленного оборудования.



"Например, на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в начале этого года открылась линия по производству твердых лекарственных форм. Инвесткредит позволит компании сэкономить больше 400 млн рублей и направить вырученные средства на развитие технологической и научной инфраструктуры", – сказал Собянин.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что в столичном районе Тимирязевском построят бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров по программе КРТ.

В проект инвестируют семь миллиардов рублей. При этом ежегодный доход города от возведения объекта составит 450 миллионов рублей. Проект позволит увеличить число рабочих мест в городе на 3,5 тысячи, добавил он.

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